В середине июня россиянам массово звонили мошенники от имени сотрудницы кол-центра

В середине июня россиянам массово стали поступать звонки от мошенников с одинаковым содержанием, сообщает «Газета.Ru». Женский голос произносил: «Добрый день, это Людмила, очень приятно, я вам перезвоню», и звонок тут же завершался.

Отмечается, что звонки поступали с разных мобильных номеров из нескольких регионов. На записи женского голоса также слышны звуки кол-центра.

По словам старшего аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьева, мошенники используют такую схему для проверки активных номеров. После нее тем абонентам, кто принял вызов, начнут звонить сами злоумышленники.

Напомним, казанцам рассказали, как не стать жертвами мошенников и не столкнуться с недобросовестными работодателями. Подчеркивается, что особенно острой проблема мошенничества на рынке труда стала с началом пандемии.

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Елизавета Пуншева