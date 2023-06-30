Казанцам рассказали, как не стать жертвой мошенников при поиске работы в интернете

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казанцам рассказали, как не стать жертвами мошенников и не столкнуться с недобросовестными работодателями. Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob подчеркивают, что особенно острой проблема мошенничества на рынке труда стала с началом пандемии.

Чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии, среди которых наиболее распространены переход по неким ссылкам в платные каналы/группы (в том числе, в Telegram) или оплата чего-либо в процессе трудоустройства.

Это могут быть документы, спецодежда или учебные пособия: получив деньги, как правило, такие компании исчезают.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты по трудовому законодательству напоминают, что в соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.

На практике, конечно, бывает, что работники самостоятельно приобретают одежду, инструменты и прочее для выполнения своей работы, однако работодатель должен возместить такие расходы. Но такой пункт должен быть прописан в трудовом договоре. Обучение (если оно является обязательным для выполнения обязанностей) тоже осуществляется за счет работодателя.

С осторожностью стоит относиться и к вакансиям, где указана серьезная зарплата, а функционал не описан или описан размыто — это может быть мошенничество.

Перед тем, как отправлять резюме на вакансию, нужно заглянуть на сайт компании: если там нет раздела «Контакты», если предлагается за что-то заплатить, если размещены многочисленные хвалебные отзывы, а ссылки на сайте не открываются, не исключено, что это тоже мошенники.

Также стоит оценить помещение, в котором работают сотрудники: если офис не обустроен и в нем имеются только столы и телефоны — скорее всего это компания-однодневка.



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Илина Хакимова