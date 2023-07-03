Илдус Нафиков инициировал расширение соцподдержки на реабилитированных, проживающих вне Татарстана

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков внес в Госсовет региона законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». Он предлагает внести поправки в две статьи в части реализации положений статьи 13 закона России о реабилитации жертв политических репрессий.

Первую статью закона хотят дополнить новым, третьим по счету пунктом. Таким образом предлагается установить, что действие документа об адресной социальной поддержке населения в Татарстане будет распространяться «также на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих на территории республики», если это предусмотрено российским законом от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что статья 13 российского закона о реабилитации устанавливает «право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий» и регионы страны должны законодательно закрепить «порядок принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, при возвращении их для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий». Правом установления этого порядка хотят наделить правительство Татарстана.

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

Статью 6 закона хотят дополнить вторым пунктом. Он гласит, что «в случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в связи с репрессиями, и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан. Эта мера поддержки распространяется также на членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении».

Как указано в пояснительной записке, на сегодняшний день среди лиц, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилье, граждане, соответствующие критериям для реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями и изъявивших желание вернуться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий, не установлены, так как в Татарстане нет порядка их принятия на учет. Это предлагается предусмотреть в полномочиях кабмина республики.



Прокурор Татарстана обратил внимание, что во многих регионах России, в том числе в соседних в республиках — Чувашии, Башкирии, Марий Эл — реализация установленного статьей 13 закона о реабилитации права закреплена в их законодательстве.



Законопроект, разработанный Илдусом Нафиковым, находится в татарстанском парламенте на предварительном рассмотрении. Поправки, в случае их принятия, вступят в силу с 1 января 2024 года.

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Татьяна Демина