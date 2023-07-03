Претендующих на госнаграды татарстанцев обязали представлять справку об отсутствии или наличии судимости

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Для получения государственных наград Татарстана всем претендентам теперь необходимо представлять справку об отсутствии или наличии судимости. Соответствующие изменения в поправки закона «О рассмотрении ходатайств о награждении государственными наградами Республики Татарстан» утвердил раис региона Рустам Минниханов.

В справке должна отражаться информация о возможном уголовном преследовании либо о прекращении уголовного преследования.

Согласно законопроекту, в зависимости от награды, кандидаты должны представлять разные документы. Например, главные бухгалтеры и инженеры отправляют справки об отсутствии задолженности по выплате зарплаты и о производственном травматизме за последние три года. В свою очередь, артистам и поэтам нужно представлять список созданных произведений, сыгранных ролей, поставленных спектаклей и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане намерены создать информационную систему для инициирования, формирования, согласования и принятия решений по награждению и поощрению наградами России и республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов