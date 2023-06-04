Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца 2024 года

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца декабря 2024 года, рассказал вице-премьер России Александр Новак.



— Россия продлит свое добровольное сокращение… в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле, — приводит ТАСС его слова.

Сокращение добычи будет считаться от квоты на 2024 год. Россия уже находится на уровне сокращения добычи нефти на 500 тысяч б/с, отметил Новак.

В 2022 году в России выручка нефтесервисных копаний достигла 1,79 трлн рублей — это рекордный уровень как минимум с 2018 года. В прошлом году максимальный заработок получили предприятия во всех сегментах нефтесервисного рынка. Объем рынка бурения вырос на 15,6% — до 609 млрд рублей, прохода в бурении — на 8,4%, до 28,4 млн метров, количество новых скважин достигло 7 866, что превышает прошлый показатель на 6,8%.



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Маргарита Головатенко