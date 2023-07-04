Сегодня в Казани потеплеет до +30 градусов

Во вторник, 4 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.

Также в Казани прогнозируется юго-западный, западный ветер порывами 3—8 м/. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, в этом месяце температура воздуха достигнет климатической нормы — в среднем +20 градусов. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина