Сегодня в Казани потеплеет до +30 градусов
Во вторник, 4 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.
Также в Казани прогнозируется юго-западный, западный ветер порывами 3—8 м/. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.
Как заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, в этом месяце температура воздуха достигнет климатической нормы — в среднем +20 градусов. Подробнее — в материале «Реального времени».
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