Татарстан на чемпионате России по пахоте представят восемь участников — в их числе две девушки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан на 10-м открытом чемпионате России по пахоте представят восемь конкурсантов, в числе которых две девушки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

— Хотелось бы отметить, что двое участников — это девушки. Конечно же, им хотелось бы пожелать, и вообще всем нашим участникам, хорошей удачи на данном мероприятии, — заявил он.

В общей сложности участие в чемпионате примут 65 человек из 40 регионов России и трех дружественных стран — Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Отборочные этапы стартовали. Финальные заезды запланированы на 9 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Конкурсанты за ограниченное количество времени должны вспахать небольшой участок земли по жесткой стерне. Делать они это будут на тракторах МТЗ.

Чемпионат России по пахоте в Татарстане пройдет одновременно со Всероссийским днем поля. В выставке примут участие представители регионов России, в том числе новых — ЛНР и Херсонской области, а также министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.

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Татьяна Демина