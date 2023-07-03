В Татарстане на Всероссийском дне поля ожидают представителей новых регионов страны
В Татарстан на Всероссийский день поля планируют приехать представители новых регионов России — Луганской Народной Республики и Херсонской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.
— Свое участие на сегодня подтвердили представители региональных министерств и ведомств, более 60 регионов, в том числе новые субъекты Российской федерации, такие как Херсонская область, Луганская Народная Республика, — рассказал он.
Участие во Всероссийском дне поля в Лаишевском районе Татарстана примет и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Под его председательством пройдет пленарное заседание.
В выставке, как сообщил Марат Зяббаров, примут участие более 250 компаний. На площадке представят свыше 300 единиц сельскохозяйственной техники. Запланировано более 25 деловых мероприятий.
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