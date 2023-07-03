В Татарстане на Всероссийском дне поля ожидают представителей новых регионов страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстан на Всероссийский день поля планируют приехать представители новых регионов России — Луганской Народной Республики и Херсонской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

— Свое участие на сегодня подтвердили представители региональных министерств и ведомств, более 60 регионов, в том числе новые субъекты Российской федерации, такие как Херсонская область, Луганская Народная Республика, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Участие во Всероссийском дне поля в Лаишевском районе Татарстана примет и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Под его председательством пройдет пленарное заседание.

В выставке, как сообщил Марат Зяббаров, примут участие более 250 компаний. На площадке представят свыше 300 единиц сельскохозяйственной техники. Запланировано более 25 деловых мероприятий.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина