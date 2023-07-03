В Казани отдали под суд за взятки уволившегося директора учебного центра ФАС России

В Приволжский райсуд Казани поступило уголовное дело 37-летнего Булата Салимзянова, еще недавно занимавшего пост директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы. Как выяснило «Реальное время», за время следствия он успел уволиться.



В итоговом обвинении бывшему антимонопольщику фигурируют два факта получения взятки с использованием служебного положения на общую сумму чуть более 200 тысяч рублей.

Напомним, Салимзянова задержали в январе 2023 года по подозрению во взятке 104 тыс. рублей. По версии СК и ФСБ, деньги перечисляли на карту жены обвиняемого в 2020—2021 годах «за лоббирование интересов» владелицы ИП при заключении договоров на рекламу деятельности центра ФАС и создание условий для их исполнения в будущем.

С учетом частичного признания вины следователи просили о домашнем аресте фигуранта. Суд ходатайство удовлетворил. Позднее в деле Салимзянова появились еще два эпизода по взяткам на сумму на 20 и 100 тысяч рублей, полученным по версии следствия, при схожих обстоятельствах.

Меньший по сумме эпизод на финише следствия был прекращен за сроком давности, сообщили источники «Реального времени».

Булату Салимзянову — 37. Кандидат юридических наук. Окончил Казанский госуниверситет и Московскую академию предпринимательства. В антимонопольной службе уже 14 лет. Был помощником главы руководителя УФАС в Татарстане, и начальником отдела — замглавы УФАС Марий Эл.