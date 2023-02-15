В Казани дело о взятках директора учебного центра ФАС выросло еще на 100 тысяч

Третий эпизод появился в коррупционном деле 37-летнего Булата Салимзянова, директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы. Как стало известно «Реальному времени», на этой неделе в Следкоме по РТ возбудили дело об «откатах» со стороны самозанятого, который оказывал центру по договорам услуги видеосъемки и монтажа.



В новом уголовном деле фигурируют три транша на общую сумму 99 тысяч 250 рублей. По версии силовиков, часть этих денег Салимзянов получил лично, часть ему передали через двух доверенных лиц в 2020-2022 годах. Следователи считают, что взятка передавалась за «успешное заключение договоров услуг и дальнейшее взаимодействие» самозанятого с центром ФАС.

Информацию о новом деле «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе УФСБ по РТ.

Напомним, в конце января Салимзянов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 104 тысяч рублей, после чего по ходатайству Следкома отправлен Приволжским судом Казани под домашний арест. Вину, по данным источников «Реального времени», подозреваемый признал.

Позже его заподозрили еще и во взятке на 20 тысяч рублей. Так что на данный момент в деле антимонопольщика — три эпизода на общую сумму свыше 223 тысяч рублей.

Булату Салимзянову — 37. Кандидат юридических наук. Закончил Казанский госуниверситет и Московскую академию предпринимательства. В антимонопольной службе уже 14 лет. Был помощником главы руководителя УФАС в Татарстане, и начальником отдела — замглавы УФАС Марий Эл.