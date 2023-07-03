В отделениях «Почты России» прошло массовое сокращение сотрудников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отделениях «Почты России» прошло массовое сокращение сотрудников без уменьшения нагрузки на оставшихся. Все это привело к появлению больших очередей: татарстанцы жалуются на длительное ожидание, сложности с отправкой и получением корреспонденции и посылок.

Одна из жительниц Казани рассказала нашему изданию, что ей удалось получить посылку в почтовом отделении № 66 лишь с третьей попытки. Однако в очереди ей пришлось стоять практически полдня.

Руководитель почтового отделения рассказала, что после сокращения штата у нее остался только один оператор, помогать которому она выходит в зал в час пик, однако даже это ситуацию не спасает. При всем этом зарплата у оператора осталось прежней:

— Как было у оператора 27,5 тысячи рублей, а у почтальона немного больше 23 тысяч «грязными», так и осталось, — сказала руководитель почтового отделения.

Начальник казанского почтового отделения №66 говорит, что сокращение штата коснулось не одного почтового отделения, а всех, при этом сотрудникам не снизили ни нагрузку, ни план по коммерции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники «Почты России» из разных регионов жалуются в Интернете на низкую зарплату и отсутствие премий, а также рассказывают об огромной текучке. Много сообщений из сельской местности, где почтальонам уже объявлено: с 1 июля при неизменном плане по розничной торговле оставляют почтальонов на 0,5 ставки.

Стоит отметить, что сокращение самых низкооплачиваемых сотрудников «Почты России» произошло по всей России: это плоды оптимизации, объявленной в 2014 году. Тогда замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев заявлял, что за 10 лет предполагается сократить штат организации с 350 тысяч работников до 276 тысяч, вдвое увеличив при этом среднюю зарплату — с 16,7 тыс. рублей в 2013 г. до 37 тыс. рублей в 2018-м.

А в 2021 году гендиректор «Почты России» Максим Акимов объявил о новом этапе — закрытии к 1 января 2023 года всех почтовых отделений в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. человек.

Подробнее о сокращении штата сотрудников «Почты», об объявленной оптимизации, а также о нормативах размещения отделений почтовой связи — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова