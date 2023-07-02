The Guardian: несколько европейских стран хотят нарушить ядерную сделку с Ираном

Великобритания, Германия и Франция планируют нарушить ядерную сделку с Ираном. Как пишет The Guardian, в качестве предлога для этого европейские страны хотят обвинить Иран в якобы поставках беспилотников в Россию.

Уточняется, что страны Европы не будут снимать ограничения с Ирана на исследования, разработку и производство беспилотников, срок действия которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 2015 года.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Он представлял собой ядерную сделку, предполагавшую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения и отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.



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Айрат Назипов