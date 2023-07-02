Полицейские задержали более 700 человек в ходе ночных беспорядков во Франции

Французские полицейские задержали 719 человек в ходе ночных беспорядков в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на местное МВД.

За прошедшую ночь в столкновениях с протестующими пострадали 45 полицейских и жандармов.

— Решительные действия под управлением префектов полиции позволили сделать минувшую ночь более спокойной, чем предыдущие, — указали в ведомстве.

Во вторник полицейский подстрелил 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантере, что и вызвало по стране беспорядки. Молодой человек нарушил правила дорожного движения и не подчинился требованию патрульных остановиться для контроля и попытался скрыться. Тогда один из патрульных выстрелил в подростка.

За предыдущую ночь полицейские задержали за беспорядки около тысячи человек. Тогда в стране протестующие сожгли 1,3 тысячи автомобилей и разгромили 234 здания.

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Айрат Назипов