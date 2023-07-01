Во Франции снова вспыхнули массовые беспорядки

Во Франции полицейские задержали за беспорядки, устроенные в стране минувшей ночью, около тысячи человек. МВД Франции сообщило предварительные данные ущерба, передает «Интерфакс».

Всего более 1,3 тыс. сожженных автомобилей, 234 подожженных или погромленных здания, более 2,5 тыс. различных поджогов в общественных местах. По стране проведены 994 задержания, из них 406 — в Париже и пригородах столицы, 79 полицейских и жандармов ранены.

Французские СМИ также обращают внимание на существенный ущерб, нанесенный участниками беспорядков магазинам и городскому хозяйству в Лионе, Гренобле, Сент-Этьене и других городах.

Так, в Лионе, например, взорвали почтовое отделение. Поступает информация об использовании бунтовщиками огнестрельного оружия, в Марселе разграблен оружейный магазин.



Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что проявления насилия минувшей ночью были «менее интенсивными» и в конечном итоге «Республика победит».

Во вторник полицейский подстрелил 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантере, что и вызвало по стране беспорядки. Молодой человек нарушил правила дорожного движения и не подчинился требованию патрульных остановиться для контроля и попытался скрыться. Тогда один из патрульных выстрелил в подростка.

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Илина Хакимова