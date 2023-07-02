Посол России: в этом году Кубу могут посетить порядка 100 тысяч туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Около 100 тысяч российских туристов могут посетить Кубу в 2023 году. Такой прогноз дал чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Коронелли.

— За полгода было 66 тысяч туристов из России. В этом году мы, наверное, можем прогнозировать порядка 100 тысяч туристов из России на Кубу, — передает его слова «РИА Новости».

По его словам, российский туризм на Кубе всегда был востребован. Например, в 2019 году эту страну посетили больше 200 тысяч туристов из России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Накануне из Шереметьево в Варадеро вылетел первый с момента приостановки полетов в 2022 году регулярный рейс.



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Айрат Назипов