Между Россией и Кубой возобновлено регулярное авиасообщение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение, сегодня из Шереметьево в Варадеро вылетел первый с момента приостановки полетов в 2022 году регулярный рейс.



Рейс выполняется авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах Boeing-777 на 457 пассажиров.

Официальный представитель компании рассказал, что «спрос на билеты колоссальный», стоимость на рейсы на Кубу начинается от чуть более 30 тыс. рублей за тариф без багажа, время полета между Москвой и Варадеро — около 13 часов, передает ТАСС.

Загрузка рейса — почти 100%.

Уточняется, что рейсы должны выполняться по два раза в неделю, по четвергам и субботам, с сентября их количество увеличится до трех рейсов в неделю.



В начале июня сообщалось, что прямые рейсы между Россией и Вьетнамом могут быть возобновлены уже в этом году. В апреле торговый советник посольства Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минь сообщил, что страны рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения.



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Илина Хакимова