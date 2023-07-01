В Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» состоялся Сабантуй
В Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» состоялся Сабантуй. Посетителей с праздником поздравил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба органа.
— Мы несем историческую миссию, которая из глубины веков пришла к нам, национальной республике, которая чтит свою культуру, свои традиции, свои обычаи, языки, одежду, танцы, песни, кухню. Все это для нас дорого в многонациональной России, — подчеркнул он.
На празднике исполняли традиционные татарские песни и танцы. На территории организовали конкурсы.
В Кемеровской области проходит XXIII федеральный Сабантуй. Основное татарское подворье там организовали представители Лениногорского района Татарстана. На празднике развернули площадки декоративно-прикладного искусства и выставку изделий татарских мастеров.
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