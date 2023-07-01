Митрополит Кирилл освятил храм мученика Уара в татарстанском селе Икское Устье

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил храм мученика Уара в селе Икское Устье Менделеевского района. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

В храме также присутствовали заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко и глава района Радмир Беляев.

— Хотел бы пожелать, чтобы здесь был придел в честь Смоленского образа Пресвятой Богородицы, раз исторически жители этой земли посвятили храм Царице Небесной. Пусть Матерь Божия Одигитрия ведет прихожан в Царство Небесное, в вечные обители, куда должен стремиться каждый верующий и доверяющий Богу человек, — подчеркнул митрополит.

Он также сообщил, что в храме всегда чтили Пресвятую Богородицу, которой жители села молились до революции. До гонений на церковь в Икском Устье действовал храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Трехпрестольную церковь, построенную в 1813—1820 годах, взорвали в 1987 году.

На прошлой неделе митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил старинный храм Смоленской иконы Божией Матери в деревне Соловцово в Высокогорском районе республики. В Смоленском храме владыку приветствовали благочинный Высокогорского округа Алексий Обрезков и настоятель прихода иерей Александр Ермолин. Архипастырь осмотрел возрождающийся храм, пообщался с прихожанами.

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Елизавета Пуншева