В Турции зарегистрировали землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7,01 километра.
Подземные толчки зафиксированы в 15:04 по местному времени в районе Нурхак.
22 июня в Черном море у берегов Крымского полуострова произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Уточняется, что землетрясение произошло в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым