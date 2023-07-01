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В Турции зарегистрировали землетрясение

17:45, 01.07.2023

В турецкой провинции Кахраманмараш зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,01 километра.

Подземные толчки зафиксированы в 15:04 по местному времени в районе Нурхак.

22 июня в Черном море у берегов Крымского полуострова произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Уточняется, что землетрясение произошло в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы.

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Елизавета Пуншева
Происшествия

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