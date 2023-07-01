В российских поликлиниках начали работать кабинеты медико-психологической помощи

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России с 1 июля в поликлиниках начали работать кабинеты медико-психологической помощи: психологи будут принимать там пациентов, в том числе и участников специальной военной операции.

Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения Минздрав утвердил еще в октябре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Теперь в поликлиниках будет осуществляться: проведение клинико-психологического исследования; консультирование пациента, связанное с имеющимся заболеванием или стрессовой ситуацией; участие в оказании помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения; мотивирование пациента к соблюдению рекомендаций врача и образа жизни, способствующего поддержанию, сохранению, укреплению и восстановлению здоровья.

Лиц с признаками заболеваний специалисты будут направлять к врачам-специалистам, а лиц с признаками психических расстройств и расстройств поведения — в медицинские организации, оказывающие помощь при психических расстройствах, сообщает «РИА Новости».

В таких кабинетах, согласно стандартам, должен находиться телевизор с большим экраном, музыкальный центр, видеотека и диктофон, а также набор материалов и оборудования для экспериментально-психологического исследования.

В январе сообщалось, что количество обращений россиян к психологам и психотерапевтам за год возросло в семь раз. Сентябрь и октябрь — пик обращений к специалистам в 2022 году. 82% пациентов — женщины, а на долю людей в возрасте 26—35 лет пришлось 53% от общего количества консультаций. Еще 17% — граждане от 18 до 25 лет.

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Илина Хакимова