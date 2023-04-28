Россияне смогут обращаться к психологам в поликлиниках с 1 июля

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко:



— Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике… Сейчас работаем с регионами.

По его словам, обратиться за психологической помощью смогут в том числе участники специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай ранее указывал, что в министерстве создали рабочую группу для организации оказания медпомощи при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В январе сообщалось, что количество обращений россиян к психологам и психотерапевтам за год возросло в семь раз. Сентябрь и октябрь — пик обращений к специалистам в 2022 году. 82% пациентов — женщины, а на долю людей в возрасте 26—35 лет пришлось 53% от общего количества консультаций. Еще 17% — граждане от 18 до 25 лет.

Выделяются четыре основные группы причин обращения к психологам. К первой группе относятся вопросы эмоционального спектра, ко второй — личностные, возрастные и семейные кризисы и конфликты. Проблемы карьеры и самоопределения также стали причиной эмоционального напряжения россиян. К последней группе относятся психосоматические проявления.



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Маргарита Головатенко