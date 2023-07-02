Новости общества

07:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани дождь, гроза и до +26 градусов

06:30, 02.07.2023
Сегодня в Казани дождь, гроза и до +26 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 2 июля, в Казани ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +24..+26 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +22 до +27°С.

Также в Казани в воскресенье ожидается западный, юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, кратковременные дожди ожидаются и в начале следующей недели. Во вторник, 4 июля, они постепенно прекратятся. Днем потеплеет до +30 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также