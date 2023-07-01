В России с сегодняшнего дня вводится акциз на сахаросодержащие напитки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 июля в России вводится акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки. Его размер составит 7 рублей за литр.



Подакцизными с начала июля 2023 года в стране станут напитки:

в потребительской упаковке;

изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, за исключением изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита;

содержащие сахар, глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу, сироп с сахаром, мед;

количество углеводов в пищевой ценности которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров.

Напомним, из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе. Не признается сахаросодержащими напитками и алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%.

Уточняется, что объемная доля этилового спирта в подобных напитках не должна превышать 1,2%. Закон, вводящий акциз, подписан президентом России Владимиром Путиным в конце ноября 2022 года.

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Илина Хакимова