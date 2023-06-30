В Азнакаевском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 110 «квадратов»
Вблизи деревни Якты-Куль Учаллинского сельского поселения в Азнакаевском районе Татарстана ликвидировали свалку. Информация опубликована на сайте Минэкологии республики.
Площадь захламленного участка составила 110 квадратных метров, а объем свалки — 22 кубометра.
Исполкому сельского поселения было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки. Позже ее убрали.
В начале июня в селе Старый Имян Сармановского района Татарстана выявили несанкционированную свалку. Инспекторы обнаружили складирование лома бетонных изделий и строительного кирпича. Общая площадь захламления составила — 40 кв. м, объем — 24,2 куб. м.
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