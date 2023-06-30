С начала года внешний долг России снизился почти на $26 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

С начала 2023 года внешний долг России сократился на $25,9 млрд или на 6,8%. Как сообщает Центробанк, на 1 апреля размер долга составил $354,8 млрд.

— Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе — марте 2023 года сложился в размере 14,8 млрд долларов США, снизившись на 56,1 млрд долларов США, или на 79,2%, относительно показателя соответствующего периода 2022 года, — сказано в сообщении.

Определяющую роль в динамике показателя сыграло сокращение экспорта товаров, подчеркнули в Центробанке.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В январе сообщалось о снижении внешнего долга России за год на $100,4 млрд. По состоянию на начало года его размер составлял $381,8 млрд.

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Айрат Назипов