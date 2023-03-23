Режим дня, свежий воздух и общение с друзьями: психолог рассказала, как бороться с весенней депрессией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Основными признаками сезонного психического расстройства являются повышенная тревожность, усталость и снижение работоспособности, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на данные психологов.

Отмечается, что одним из наиболее известных проявлений весенних обострений является «апрельский кризис». Данный термин используется медиками для описания феномена ухудшения психического состояния в период весенней смены времени года.

Для того чтобы минимизировать влияние смены времени года, психологи рекомендуют:

Следить за режимом дня — вставать и ложиться спать в одно и то же время, а также правильно питаться.

Проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом.

Общаться с друзьями и близкими.

Посетить психолога или врача-психотерапевта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Многие люди несерьезно относятся к собственному ментальному здоровью, не считают подавленное эмоциональное состояние настоящей проблемой, стараясь подавить в себе признаки «хандры». Это позиция неверна, ведь психическое здоровье — это важная часть жизни человека. Проблемы с настроением, апатия существенно влияют на качество жизни, на фоне стресса могут появиться и другие заболевания. Важно заботиться о психике, следить за эмоциями и своим телом, быть бдительными и внимательными к себе и своим близким, не забывать обращаться за профессиональной помощью, если возникнут проблемы, — рассказала клинический психолог Цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Корчагина.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что ученые из Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И. Канта, Пловдивского университета и Уральского федерального университета разработали метод диагностики большого депрессивного расстройства с помощью МРТ. Его точность оценивается в 93%.



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Максим Кокунин