В двух районах Казани на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В связи с проведением работ по переврезке вынесенного участка водовода, в ряде домов Вахитовского и Советского районов Казани временно отключат водоснабжение. Ее не будет с 12:00 8 июля по 19:00 9 июля.

Воду отключат по следующим адресам:

Большая Красная, нечетные номера домов — от №23 до №67б, четные номера домов — от №34/16 до №68/1;

Аметьевская магистраль, дома №2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16, корп. 1, 2, 3, 4; 18, корп.1, 2, 3, 4, 5;

Волкова, кроме домов №1/53, 2, 3;

Николая Ершова, нечетные номера домов — от №1 до №27и, номера домов — от №2 до №32а/1;

Калинина, кроме домов №1, 3а\а, 3б;

Карла Маркса, нечетные номера домов — от №31/7 до №71а, корп. 7, четные номера домов — от №38 до №76, корп. 4;

Касаткина, дома №11, 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 20б, 22, 23, стр., 25;

Кремлевская набережная, дома №33, 33/1, 33/2;

Пушкина, — четные номера домов — от №8 до №86а, нечетные номера домов — 19, 21, 21а, 23, 25, 27/2, 29в, 29/34, 29, лит. а, 37;

площадь Свободы, дома №1 (Государственный Совет РТ), №2 (Театр оперы и балета), №3/64 (Большой концертный зал им.С. Сайдашева);

Университетская, 34/29;

Тельмана, дома №5, 14, 15, 17, 18, 19/12а, 20, 21, 21/2, 21/3, 21/4, 24, 26, 28/2, 29, 30, 32, 36, 40, 42;

Тихомирнова, дома №1, 7, 11;

Профессора Нужина, дома №2/27, 4/29 лит. а.

Абжалилова, Адмирала Нахимова, Адамюка, Айвазовского, Академическая, Амирхана Еники, Бассейная, Бойничная, Бутлерова, Вишневского, Ветеринарная, Галактионова, Гоголя, Горького, Горный переулок, Груздева, Демьяна Бедного, Достоевского, Жуковского, Задне-Бойничная, Закамская, Заслонова, Зинина, Зеленая, переулки Катановский и Кочетов, Кузнечная, Курашова, Кривая, Лесгафта, Лейтенанта Шмидта, Малая Красная, Малая Слободская, Маленькая, Мало-Пугачевский Овраг, Масгута Латыпова, Маяковского, Муштари, Нахимовский Овраг, Низенькая, Нестеровская, Нестеровский Овраг, Нестеровский Спуск, Некрасова, Ново-Пугачевская, Овражная, Одесская, Охотская, 1-я Привольная, 2-я Привольная, Пехотная, Потребительская, Поперечно-Центральная, Поперечно-Хороводная, Подлужная, Поперечно-Подлужная, Пугачевская, Рабочей Молодежи, Ракетная, Ремесленная, Саммера, переулки Саначина и Профессорский, Роща Фрунзе, Старая, Сборная, Тихая, Театральная, Толстого, Товарищеская, Ульянова-Ленина, Хади Атласи, Хороводная, Центральная, Чехова, Щапова, Щепкина.

В поселке Аметьево — все улицы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Советском районе Казани возможны кратковременные перебои водоснабжения. Давление будет понижено по следующим адресам:

ул. Гвардейская, дома: 52г, 53б, 53, корп. 9; 53, корп. 2, 4; 54, 54, корп.1, 2, 4, 5; 54, лит. б; 54а, б, в, д, е, и, к, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8; 56, 56а, б, в; 58, 59, 59а, 61, 63;

ул. Даурская, дома 44б,в, г, д; 44б/1, 46, 46а, б, в, г, 48а,б, в.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.



Воду по указанным адресам планировали отключить с 12:00 1 июля до 19:00 2 июля. Но позднее МУП «Водоканал» сообщил, что по техническим причинам перенесет проведение ремонтных работ.

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Айрат Назипов