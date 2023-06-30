За неделю в Татарстане подорожали огурцы и сахар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 19 по 26 июня в Татарстане зафиксировали рост средних цен на свежие огурцы, сухие молочные смеси для детского питания и сахар-песок. Подорожали и некоторые другие продукты питания.

Лидером по росту средней цены с 19 по 26 июня стал картофель. Он подорожал на 12,74%, до 38,55 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен в Татарстане за неделю сложилась следующим образом:

куры (кроме куриных окорочков) — на 2,97%, до 184,48 руб./кг;

свежие огурцы — на 1,85%, до 100,44 руб./кг;

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,27%, до 473,48 руб./кг;

сосиски, сардельки — на 1,23%, до 384,31 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 1,06%, до 1051,37 руб./кг;

сахар-песок — на 1,03%, до 66,4 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике за неделю подорожали яблоки, овощные консервы для детского питания и вермишель. Минимально выросли средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, мороженую неразделанную рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, соль, макароны из пшеничной муки высшего сорта, печенье, следует из данных Татарстанстата.

Кроме картофеля из «борщевого набора» подорожала морковь. Средняя цена за неделю выросла на 6,9% и на 26 июня составила 61,81 руб./кг.

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Татьяна Демина