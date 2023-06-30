Новости общества

17:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани приостановили движение трамваев из-за повреждения контактной сети

16:22, 30.06.2023
В Казани приостановили движение трамваев из-за повреждения контактной сети
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов № 4, 5, 5а, 6, 7, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В городе произошло повреждение контактной сети от Сибирского тракта до Агропарка, включая улицу Халитова.

На месте работают аварийные службы предприятия. Казанцев просят планировать маршрут заранее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 21 июня на пересечении улиц Тукая — Татарстан была повреждена контактная сеть, в связи с чем приостанавливали движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также