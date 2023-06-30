В Казани приостановили движение трамваев из-за повреждения контактной сети
В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов № 4, 5, 5а, 6, 7, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
В городе произошло повреждение контактной сети от Сибирского тракта до Агропарка, включая улицу Халитова.
На месте работают аварийные службы предприятия. Казанцев просят планировать маршрут заранее.
В Казани 21 июня на пересечении улиц Тукая — Татарстан была повреждена контактная сеть, в связи с чем приостанавливали движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым