В Татарстане впервые пройдет форум аддитивных технологий 3D-TECH

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане впервые пройдет форум аддитивных технологий 3D-TECH. Его организатором выступила Ассоциация развития аддитивных технологий, чью инициативу поддержал раис республики Рустам Минниханов. Об этом сообщила исполнительный директор организации, советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг».

Аддитивные технологии (Additive Manufacturing) — это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D-технологий. Их широко применяют в авиастроении и машиностроении. Они позволяют быстро изготавливать детали при помощи 3D-TECH, облегчать вес конструкции без утраты функциональных свойств.

— В этих направлениях идет активное развития аддитивных технологий. СИБУР активно вносит вклад в центры аддитивных технологий, «Газпромнефть» и ОДК развивают эти технологии, — рассказала Ольга Оспенникова.

Форум в Татарстане станет пятым по счету в практике Ассоциации аддитивных технологий, уточнила она.

— Этот форум будет полезным, — заверил Рустам Минниханов. — Мы видим интересную динамику того, куда движется мир.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кроме того, на базе КНИТУ-КАИ и КФУ могут быть созданы центры аддитивных технологий для взаимодействия в товаропроизводителями, сообщил он.

Рустам Минниханов также собирается посетить центр аддитивных технологий Росатома в Москве. Визит запланирован на конец августа-сентябрь.

Напомним, в сентябре 2021 года правительство России опубликовало расширенный список специальностей и профессий, которые наиболее востребованы для экономики страны. В него вошли в том числе и аддитивные технологии.



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Луиза Игнатьева