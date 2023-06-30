Суд в Кемерове смягчил наказание основному собственнику «Зимней вишни» по делу о пожаре

Кемеровский областной суд смягчил наказание основному собственнику ТРЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, убрав отягчающее обстоятельство о совершении преступления организованной группой, сообщает ТАСС.



Наказание Богдановой смягчили с 14 лет до 13 лет 10 месяцев колонии. Изменили приговор также гендиректору основного арендатора Надежде Судденок (наказание смягчили с 13 лет и 6 месяцев до 13 лет 4 месяцев) и техническому директору собственника ТРЦ Георгию Соболеву — с 11 лет до 10 лет и 10 месяцев.

Подсудимых лишили права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях.

Директору компании «Системный интегратор», обслуживающей системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорю Полозиненко и инженеру компании Александру Никитину, которых приговорили к 6,5 и 5,5 года лишения свободы, запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасности.

Пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину, осужденным на 6 и 5 лет колонии общего режима, запретили занимать должности представителей власти в противопожарной службе. Наказание охраннику «Зимней вишни» Сергею Антюшину оставлено без изменений — 8 лет лишения свободы. Никитина и Генина освободили в связи с истечением срока отбывания наказания.

29 июня Центральный районный суд в Кемерове постановил приговорить к 8,5 года заключения под стражу в колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС города Кемерово Григория Терентьева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове случился в марте 2018 года. В декабре 2021-го Центральный районный суд Кемерова вынес приговоры фигурантам. Среди обвиняемых оказались бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывший замначальника инспекции Госстройнадзора Светлана Шенгерей и руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под ТЦ, Никита Чередниченко.

В конце прошлого года апелляционный суд увеличил сумму штрафа бывшему совладельцу и гендиректору ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеславу Вишневскому с 21 то 70 млн рублей. Ему назначили дополнительный штраф в размере десятикратной суммы взятки.

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Маргарита Головатенко