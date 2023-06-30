РБК: сенатор Мизулина может покинуть Совет Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина может уйти из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники, информацию также подтвердил собеседник в Совете Федерации.

Издание уточняет, что Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Однако близкий к администрации президента источник заявил, что были желающие оставить Мизулину в Совфеде, но, тем не менее, вероятность ее ухода все равно высока.



Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат в губернаторы должен представлять в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. Издание отметило, что после выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова