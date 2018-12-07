Издатель Meduza объявил об уходе из проекта

Издатель Meduza Илья Красильщик сообщил о намерении уйти из проекта. Пока кандидатуры ему на замену нет.

Подтвердила учредитель издания Галина Тимченко, пишут «Ведомости».

В Facebook Красильщик написал, что больше не видит для себя места в Meduza. Он сообщил, что уйдет из проекта с 1 января 2019 года.

Красильщик был издателем Meduza с момента ее создания в 2014 г. До прихода в Meduza с 2008 по 2013 г. он работал главным редактором «Афиши», затем — еще около года — директором по продуктам «Афиши».