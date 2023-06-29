Обанкротившиеся ипотечники смогут списать долг по кредиту, если банк забрал жилье

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Обанкротившиеся ипотечники могут списать долг по кредиту, если банк забрал жилье, даже если его стоимость покрывает всю сумму, сказано в определении Верховного суда России.



Такое решение вынесли по итогам рассмотрения ситуации с жительницей Подмосковья, взявшей в 2007 году ипотеку на 605 тысяч долларов для покупки дома и участка. Она перестала выплачивать кредит в 2021 году, и суд начал процедуру банкротства. Тогда дом отошел банку, однако кредитная организация указала, что задолженность превышает 86,5 миллиона рублей, тогда как стоимость дома составляет только 19,5 миллиона.

Представители банка наставали на погашении кредита за счет другого имущества. Суды пошли навстречу банку, но ВС РФ оставил в силе первое решение, в котором все долги считались погашенными.

— Если залогодержатель оставляет за собой предмет ипотеки, которым является принадлежащее залогодателю жилое помещение, а стоимости жилого помещения недостаточно для полного удовлетворения требований залогодержателя, задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству считается погашенной и обеспеченное ипотекой обязательство прекращается, — говорится в определении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ВС России отметил, что задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству считается погашенной, «если размер обеспеченного ипотекой обязательства меньше или равен стоимости заложенного имущества, определенной на момент возникновения ипотеки», сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко