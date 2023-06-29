На станции Бирюлево в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов

В Москве на станции Бирюлево сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом, сообщили в РЖД.



Движение приостановлено, ожидаются задержки поездов Павелецкого направления и «Аэроэкспрессов» в аэропорт «Домодедово».

Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Пострадавших нет, угроз окружающей среде нет. Инцидент произошел при формировании состава, опрокинулись три из шести вагонов, сообщает «РИА Новости».

В июне в Алексеевском городском округе Белгородской области ночью с рельсов сошли пятнадцать пустых грузовых вагонов. Никто не пострадал.



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Маргарита Головатенко