В Белгородской области с рельсов сошли пятнадцать грузовых вагонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Алексеевском городском округе Белгородской области ночью с рельсов сошли пятнадцать грузовых вагонов, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

— Они [вагоны, — прим. ред.] были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы — разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов, — написал Гладков.

Как уточнил глава региона, состав без груза направлялся на станцию одного из предприятий.

Гладков также выразил надежду, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено.

В начале мая на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области сработало взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава, обошлось без пострадавших. По данным РЖД, с рельсов также сошли семь вагонов грузового поезда.



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Илина Хакимова