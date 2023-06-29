Пловец «Синтеза» Николай Зуев выступит на этапах Кубка России по плаванию

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Пловец казанского СК «Синтез» выступит на этапах Кубка России, сообщили в пресс-службе клуба.



Николай Зуев выступит в Обнинске и Иркутске как минимум в трех индивидуальных видах программы: 50 м, 100 м и 200 м на спине.



С 30 июня по 2 июля в Обнинске пройдет 2-й этап Кубка, 4—5 июля Иркутск примет 3-й этап. Оба турнира носят статус отборочных к финалу Кубка России, который пройдет в Казани с 25 по 30 июля 2023 года.

Подготовка к соревнованиям проходила на базе Минспорта России на озере Круглое.

1 мая Николай Зуев завоевал золото в розыгрыше Кубка России по плаванию. Пловец преодолел дистанцию 200 м на спине за 2:02.33, на 0.09 и 0.18 сек быстрее, чем серебряный и бронзовый призеры.

Пловец присоединился к спортивному клубу «Синтез» в конце 2022 года. На его счету — множество побед в соревнованиях, в том числе награды в Первенстве Европы по плаванию среди юниоров 2018 года и Первенство мира среди юниоров 2019 года.

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Маргарита Головатенко