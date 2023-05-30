Пловец СК «Синтез» Николай Зуев примет участие в летних этапах Кубка России

Фото: СК "Синтез"

Спортсмен СК «Синтез» Николай Зуев готовится к летним этапам Кубка России по плаванию, сообщили в пресс-службе клуба.



Пловец тренируется в Сыктывкаре, с 12 по 30 июня он будет участвовать в тренировочном мероприятии сборной команды России, которое пройдет на базе Минспорта России «Озеро Круглое».

Зуев примет участие в трех этапах Кубка России: в Обнинске 30 июня — 2 июля, в Иркутске 4—5 июля и в Казани 25—30 июля.

1 мая Николай Зуев завоевал золото в розыгрыше Кубка России по плаванию. Пловец преодолел дистанцию 200 м на спине за 2:02.33, на 0.09 и 0.18 сек быстрее, чем серебряный и бронзовый призеры.

Пловец присоединился к спортивному клубу «Синтез» в конце 2022 года. На его счету — множество побед в соревнованиях, в том числе награды в Первенстве Европы по плаванию среди юниоров 2018 года и Первенство мира среди юниоров 2019 года.



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Маргарита Головатенко