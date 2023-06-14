Жительница Казани продала квартиру и передала мошенникам 5 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Пенсионерка из Казани передала мошенникам более 5 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по Татарстану.

В мае текущего года 68-летней жительнице Казани поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что мошенники пытались перевести ее денежные средства на другой счет. После с пенсионеркой связались якобы сотрудники банка и ради сохранения сбережений попросили перевести их на безопасный счет.

Тогда женщина перевела около 700 тысяч рублей на неизвестные счета. Затем, последовав инструкциям звонившего, она продала квартиру. Часть денег она перевела, а остальное отдала подъехавшему курьеру.

Фото: realnoevremya.ru

Общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полицейские проводят необходимые оперативные и следственные мероприятия, ведутся поиски подозреваемых.

Сообщалось, что жительница Набережных Челнов в надежде приумножить свои сбережения перевела мошенникам 4 миллиона рублей. Установлено, что 56-летняя челнинка с целью вложить свободные деньги в инвестиции обратилась к якобы сотрудникам интернет-ресурса, специализировавшегося на рынке ценных бумаг.

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Елизавета Пуншева