Росстат сообщил о росте реальных зарплат в апреле в годовом выражении

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России реальные зарплаты выросли на 10,4% в годовом выражении после роста на 2,7% в марте, сообщает Росстат.



Рост объясняется эффектом низкой базы прошлого года: в апреле прошлого года реальные заработные платы снижались на 7,2% из-за скачка инфляции. В апреле этого года в сравнении с прошлым месяцем реальные зарплаты в России продемонстрировали снижение на 0,9%. За январь — апрель они выросли на 4,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2023 года составила 71 204 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13%.

Казань заняла 36-е место в топ-100 рейтинга по зарплатам в различных отраслях. Наиболее высокие зарплаты получают казанцы, занимающиеся профессиональной и научной деятельностью, средний показатель зарплаты оценивается в 86 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко