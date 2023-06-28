Уровень безработицы в России в мае обновил исторический минимум

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уровень безработицы в России в мае 2023 года снизился до 3,2% с 3,3% в апреле, согласно данным Росстата.



Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2% без исключения сезонного фактора. Общая численность безработных в России в мае составила 2,4 млн человек.

Из 2,4 млн безработных 0,9 млн составляют сельские жители, 1,5 млн — горожане. Уровень безработицы среди сельских жителей (5,1%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,6%).

В мае 2023 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 51,8%. Уровень безработицы женщин (3,4%) оценивается выше уровня безработицы мужчин (3%). Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 37,7 года.

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 19,1%, лица в возрасте 50 лет и старше — 21,6%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности — 28,4%.

В России производственная занятость снизилась с 34,4% в 2007 году до 28,9% в 2022 году. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что в России количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, составляет 522 тысячи человек — это на 42 тысячи меньше, чем в начале года.



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Маргарита Головатенко