Популярность курортов ОАЭ среди россиян возросла в четыре раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За год популярность курортов ОАЭ среди россиян возросла в четыре раза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Travelata.ru.

Чаще всего российские туристы выбирают Дубай (53% от общего потока). На втором месте по востребованности Рас-эль-Хайма (14%). Еще 10% жителей страны приобрели билеты в Шарджу.

При этом средний чек путешествия в Эмираты снизился со 150 до 125 тысяч рублей за тур. Теперь это направление составляет конкуренцию турецким курортам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Эмираты могут составить полноценную конкуренцию турецким курортам. Всего за один год спрос на это направление увеличился в четыре раза. Эти цифры отражают ситуацию только в летний период, когда в регионе слишком жарко, и обычно туристы избегают поездок в данном направлении, — подчеркнул директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.



Напомним, абсолютное большинство российских туристов планируют провести летний отпуск в России. Только 13% респондентов заявили о планах поехать за границу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева