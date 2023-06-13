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Выпуск нового дизельного двигателя на ОЭЗ «Алабуга» намечен на третий квартал 2023 года

20:54, 13.06.2023

ПАО «Соллерс» планирует начать выпуск нового дизельного двигателя в ОЭЗ «Алабуга» в третьем квартале 2023 года. Об этом РБК «Татарстан» сообщили в пресс-службе предприятия.

— Пилотная сборка и отладка оборудования намечена на третий квартал этого года, серийное производство двигателей будет запущено в 2024 году, — отметили в пресс-службе ПАО «Соллерс».

5 июня сообщалось, что компания «Соллерс» начнет выпуск дизельных двигателей китайского бренда JAC.

Сейчас моторы, которыми оснащаются Sollers Atlant и Argo, поставляются из Китая. Уровень локализации данных моделей составляет порядка 30%, локализация силового агрегата позволит довести показатель до 70%.

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Елизавета Пуншева
Промышленность Татарстан

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