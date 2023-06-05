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«Соллерс» наладит выпуск нового дизельного двигателя на ОЭЗ «Алабуга»

01:21, 05.06.2023
«Соллерс» наладит выпуск нового дизельного двигателя на ОЭЗ «Алабуга»
Фото: sollers-auto.com

Компания «Соллерс» начнет выпуск дизельных двигателей китайского бренда JAC, рассказал изданию Quto.ru директор по информационным технологиям группы «Соллерс» Илья Стрыгин.

Сейчас моторы, которыми оснащаются Sollers Atlant и Argo, поставляются из Китая. Уровень локализации данных моделей составляет порядка 30%, локализация силового агрегата позволит довести показатель до 70%.

Выпуском дизельного двигателя займется моторный завод на территории особой экономической зоны «Алабуга». Перезапуск конвейера намечен на январь 2024 года.

В марте Соллерс» запустил программу долгосрочной аренды своих новых легких коммерческих автомобилей, которые выпускаются на татарстанском заводе в Алабуге. Речь идет о Sollers Argo и Sollers Atlant.

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Маргарита Головатенко
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