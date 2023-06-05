«Соллерс» наладит выпуск нового дизельного двигателя на ОЭЗ «Алабуга»
Компания «Соллерс» начнет выпуск дизельных двигателей китайского бренда JAC, рассказал изданию Quto.ru директор по информационным технологиям группы «Соллерс» Илья Стрыгин.
Сейчас моторы, которыми оснащаются Sollers Atlant и Argo, поставляются из Китая. Уровень локализации данных моделей составляет порядка 30%, локализация силового агрегата позволит довести показатель до 70%.
Выпуском дизельного двигателя займется моторный завод на территории особой экономической зоны «Алабуга». Перезапуск конвейера намечен на январь 2024 года.
В марте Соллерс» запустил программу долгосрочной аренды своих новых легких коммерческих автомобилей, которые выпускаются на татарстанском заводе в Алабуге. Речь идет о Sollers Argo и Sollers Atlant.
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