В Зеленодольском районе Татарстана открыли автокемпинг «Осиново»
На территории поселка Осиново Зеленодольского района Татарстана сегодня презентовали современный автокемпинг для автопутешественников. На церемонии открытия присутствовали глава района Михаил Афанасьев, председатель Госкомитета Татарстана Сергей Иванов и другие, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района.
— Открытие автокемпинга в Зеленодольском районе для нас большая гордость! Это уникальный современный проект. Мы уверены, автокараванеры со всей России скоро будут у нас. К тому же в нашем районе расположены жемчужины туристического кластера — остров-град Свияжск, Раифский монастырь и многое другое. Мы будем рады гостям, — рассказал Афанасьев.
Кемпинг расположился в полутора километрах от автодороги М7. Стоимость проекта — около 200 миллионов рублей. Все строения, включая внутреннее обустройство и дизайн, выполнены предприятиями Татарстана. Здесь появилось 10 домов, ремонтная мастерская, ангар для круглогодичного хранения автодомов, летняя воллейбольная площадка, уличный кинотеатр, возможность аренды электромобиля.
В дальнейшем на территории автокемпинга появится круглогодичный воллейбольный дворец с теплым песком, 5 банных дворов, мини-кинотеатр, массажный салон, а также будет доступна аренда квадроциклов.
В октябре прошлого года в Татарстане на заседании Инвестсовета республики одобрили реализацию проекте спортивно-туристического центра «Драйв Парк» в Зеленодольском районе. Комплекс включает в себя различные по уровню сложности гоночные треки для любителей мотоспорта, а также гостиничный комплекс на 120 человек и автокемпинг. Объем инвестиции — 64 млн рублей.
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