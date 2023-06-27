В Зеленодольском районе Татарстана открыли автокемпинг «Осиново»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

На территории поселка Осиново Зеленодольского района Татарстана сегодня презентовали современный автокемпинг для автопутешественников. На церемонии открытия присутствовали глава района Михаил Афанасьев, председатель Госкомитета Татарстана Сергей Иванов и другие, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района.

— Открытие автокемпинга в Зеленодольском районе для нас большая гордость! Это уникальный современный проект. Мы уверены, автокараванеры со всей России скоро будут у нас. К тому же в нашем районе расположены жемчужины туристического кластера — остров-град Свияжск, Раифский монастырь и многое другое. Мы будем рады гостям, — рассказал Афанасьев.

Кемпинг расположился в полутора километрах от автодороги М7. Стоимость проекта — около 200 миллионов рублей. Все строения, включая внутреннее обустройство и дизайн, выполнены предприятиями Татарстана. Здесь появилось 10 домов, ремонтная мастерская, ангар для круглогодичного хранения автодомов, летняя воллейбольная площадка, уличный кинотеатр, возможность аренды электромобиля.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

В дальнейшем на территории автокемпинга появится круглогодичный воллейбольный дворец с теплым песком, 5 банных дворов, мини-кинотеатр, массажный салон, а также будет доступна аренда квадроциклов.

В октябре прошлого года в Татарстане на заседании Инвестсовета республики одобрили реализацию проекте спортивно-туристического центра «Драйв Парк» в Зеленодольском районе. Комплекс включает в себя различные по уровню сложности гоночные треки для любителей мотоспорта, а также гостиничный комплекс на 120 человек и автокемпинг. Объем инвестиции — 64 млн рублей.

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Айрат Назипов