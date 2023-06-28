В Россию возобновятся поставки антидепрессанта «Золофт»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Компания, производящая антидепрессант «Золофт», уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата в Россию, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, не уточняя страну, где изготавливается это лекарство.

— 22 июня 2023 года компания-производитель уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата «Золофт» на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе производителя препарата — российского подразделения Viatris уточнили, что поставки в Россию препарата были остановлены в связи с необходимостью решения технических проблем на производственной площадке стороннего производителя готового продукта.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Причина остановки никак не была связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта.

Теперь российские пациенты смогут вновь получить доступ к необходимой терапии в соответствии с назначением врача. Добавим, что международное непатентованное наименование антидепрессанта — «сертралин», это препарат из группы ингибиторов обратного захвата серотонина.

Татарстан получит на лекарства для льготников 48,7 млн рублей. Всего на эти цели правительство России направит регионам дополнительные 1,5 млрд рублей.



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Илина Хакимова