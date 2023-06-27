Казанские эксперты оценили идею перехода на летнее время

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Казанские эксперты прокомментировали законопроект депутата Михаил Матвеева о переходе на летнее время. В целом опрошенные «Реальным временем» собеседники не поддержали его идею сдвинуть стрелки на час вперед.

— Сейчас в России используется поясное время. Казань находится в центре третьего часового пояса. То есть московское время — это наилучшее время для Татарстана. А учитывая, что мы находимся недалеко от центрального меридиана третьего пояса, то для республики это самое комфортное время, которое только может быть. Особенно для биологических часов, — объяснил нам директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта и профессор КФУ Юрий Нефедьев.

Кандидат экономических наук и профессор КФУ Игорь Кох считает, что каких-то существенных позитивных экономических изменений от перехода времени ожидать не приходится.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Люди этот переход ощущают на себе. Особенно те, кто работает по одному и тому же графику. Сдвиг на час все равно сказывается на людях, на их работоспособности и самочувствии. Поэтому никакой особой необходимости в существующих условиях переходить на летнее и зимнее время нет, — выразил он свою мысль.

Врач-сомнолог МСЧ КФУ Лилия Шагиахметова сказала, что перевод часов вперед на большинстве населения практически никак не скажется и люди его даже не заметят.

Сам законопроект о переходе времени будет внесен на обсуждение в парламент. Как аргументировал депутат Михаил Матвеев, закон он подготовил по просьбе многочисленных россиян. Хотя еще в середине апреля правительство России не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов