Половина казанцев относятся к испытательному сроку с пониманием
В основном казанцы проходят испытательный срок на новой работе спокойно и с понимаем, об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob, проведя соответствующий опрос (данные есть в распоряжении «Реального времени»).
Так, 45% казанцев относятся к испытательному сроку при приеме на работу спокойно, 41% — с пониманием.
«Проверка не только сотрудника, но и работодателя, этот срок испытательный для обеих сторон»; «Это единственный нормальный способ определить, подходят ли сотрудник и компания друг другу», — пишут респонденты.
Однако у 12% период испытательного срока вызывает негативные эмоции.
В этом случае респонденты в основном отмечали следующее: «С опытом больше 25 лет по специальности — это просто неуважение»; «Чтобы понять, на что способен человек, достаточно 3 дня, а не 3 месяца».
Интересно, что мужчины чаще женщин относятся к испытательному сроку с неодобрением: 15% против 10% соответственно.
Из-за подобного способа проверки кандидатов раздражаются 16% тех, у кого опыта прохождения испытательного срока еще не было. Интересно, что практически в равной степени наличие испытательного срока не одобряют как те, кто зарабатывает ниже среднего, так и те, кто получает от 80 тыс. рублей в месяц (17 и 15% соответственно).
В России предложили сократить максимальный испытательный срок при приеме на работу до одного месяца, исключая руководящие должности и ряд профессий. С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.
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