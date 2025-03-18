Путин предложил Ирине Гехт возглавить Ненецкий автономный округ

Президент России Владимир Путин встретился с экс-премьером Запорожской области Ириной Гехт и предложил ей занять пост главы Ненецкого автономного округа.

— На север поедете? — спросил Путин, на что Гехт ответила утвердительно.

Президент подчеркнул, что работа в качестве первого лица региона всегда связана с высокой ответственностью и необходимостью взаимодействовать с людьми.

Гехт в свою очередь подтвердила свою готовность принять предложение: «Я готова». Она подчеркнула, что хорошо знакома с регионом, так как до работы в Запорожье занимала пост замгубернатора Челябинской области и имеет опыт работы в Совфеде.

Ранее в тот же день губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о своем уходе с должности, объяснив это переходом на новую работу.