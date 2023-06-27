На продолжении трассы М-12 Дюртюли — Ачит начали укладывать асфальт

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На строящемся продолжении трассы М-12 Дюртюли — Ачит в Татарстане начали укладывать асфальт, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



Укладывать асфальт начали в Свердловской области, дорожники уже уложили 830 т асфальтобетона. На объекте работают более 4 тысяч человек, задействовано порядка 2 тыс. единиц техники.

Дорогу должны сдать в 2024 году. Новая скоростная трасса позволит менее чем за сутки доехать от Москвы до Екатеринбурга.

На всех этапах строительства в Башкортостане, Пермском крае и Свердловской области сейчас возводят искусственные сооружения, устраивают основной ход будущей дороги, переустраивают сети.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале Хуснуллин сообщал, что летом 2023 года планируется проложить асфальт на 140 км первого этапа дороги Дюртюли — Ачит в Башкирии по проекту строительства трассы М-12 «Восток».

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Маргарита Головатенко